Da Milano - Bernardeschi ci ripensa e riflette sul Napoli: si riapre lo scambio con Milik, le ultime

L'asse Napoli-Juve, per portare Arek Milik in bianconero, sembrava essersi arenato, soprattutto a causa del muro posto da Federico Bernardeschi a fungere come contropartita tecnica. Nelle ultime ore, però, le cose sembrano essere cambiate: l'ex Fiorentina, infatti, ha cambiato agente passando a Mino Raiola, il quale starebbe lavorando proprio per scaldare nuovamente la situazione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, lo stesso Raiola avrebbe posto a Bernardeschi la possibilità di trasferirsi al Napoli, provando a far leva sul giocatore: "C’è stato il lavoro del manager che ha chiesto a Bernardeschi di riflettere con attenzione anche sull’ipotesi Napoli con la possibilità di spostare Milik alla Juventus. Una trattativa che sembrava arenata per il rifiuto dell’ex viola di spostarsi all’ombra del Vesuvio, ma che potrebbe tornare d’attualità dopo la moral suasion del nuovo agente. Il polacco era il principale obiettivo della Juventus di Sarri, ma Pirlo non ha mai cancellato il nome del polacco dalla short list dei bomber da portare a Torino. Resta, ovviamente, Edin Dzeko il favorito a vestire la maglia bianconera: ma, se il mosaico con la Roma non dovesse comporsi e Milik dovesse continuare a spingere per lasciare Napoli destinazione Torino, allora la rinnovata volontà di Bernardeschi di ascoltare con maggiore attenzione il progetto-Gattuso potrebbe cambiare lo scenario".