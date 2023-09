Da Milano - Il Napoli ha fretta sui rinnovi di Osimhen e Zielinski: deadline fissata

Victor Osimhen e Piotr Zielinski, dovrebbero essere questi i prossimi calciatori del Napoli a rinnovare.

Victor Osimhen e Piotr Zielinski, dovrebbero essere questi i prossimi calciatori del Napoli a rinnovare. E spunta anche una deadline, stando a quanto riportato da Calciomercato.com: "Victor ora attende una chiamata del presidente De Laurentiis per allungare la scadenza attualmente fissata al 2025 con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio ( dai 4,5 attuali ai 6 milioni di euro netti). Prima però va trovata una sintesi sulla clausola rescissoria, le parti sono in costante contatto. Nonostante i tentativi si avvicinino alla doppia cifra, in casa Napoli si respira ancora un grande ottimismo.

Il dossier relativo a Zielinski è considerato prioritario dal duo Meluso-Micheli perché il contratto scade al termine del campionato ma anche per Osimhen il Napoli ha fretta. L’obiettivo del club campione d’Italia è quello di chiudere le due trattative entro la fine dell’anno. Difficile ma non impossibile, il Napoli vuole dare un segnale forte con i rinnovi di due pilastri della rosa".