Da Milano - Il Napoli vuole Beukema, cercato già a gennaio: la risposta del Bologna

Spunta il nome di Sam Beukema per la difesa del Napoli: gli azzurri avevano fatto un'offerta già in questa finestra invernale, ma il Bologna aveva rifiutato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli continua la caccia al difensore centrale. Dopo aver visto sfumare a gennaio Dragusin e Perez, adesso spunta il nome di Sam Beukema per la prossima stagione. Come riporta Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, gli azzurri avevano fatto un'offerta importante per il centrale olandese già in questa finestra invernale, ma il Bologna aveva fatto muro. Il difensore classe '98 rimane nella lista dei preferiti della dirigenza partenopea, che sta continuando a lavorare per portarlo ai piedi del Vesuvio quest'estate.

"Il Napoli è interessato al difensore centrale del Bologna, Sam Beukema. Il Bologna ha già respinto una importante offerta da parte del Napoli durante il mercato di trasferimento di gennaio."