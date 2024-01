Da Milano - Napoli su Chalobah del Chelsea: primi colloqui con gli agenti, i dettagli

Il Napoli è ancora sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. Dragusin è andato al Tottenham e l'affare Perez fa fatica a decollare. Ecco che spunta un altro nome a cui la dirigenza sarebbe interessata: Trevoh Chalobah. Per il difensore centrale del Chelsea, gli azzurri chiederebbero un prestito con diritto di riscatto. Sono in corso i primi colloqui con gli agenti del giocatore. A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Napoli ha mostrato interesse per il difensore centrale del Chelsea Trevoh Chalobah per un prestito. Il Napoli vorrebbe includere un'opzione di acquisto nella possibile trattativa. Primi colloqui con gli agenti del giocatore".

#Napoli have shown interest in #Chelsea’s centre-back Trevoh #Chalobah for a loan. Napoli would like to include an option to buy in the possible deal. First talks with the agents of the player. #transfers #CFC