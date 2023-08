Da Milano - Osimhen, l'Al Hilal rilancia! Aumentato ancora l’ingaggio per convincerlo, le cifre

Arrivano novità legate al futuro di Victor Osimhen. Come riferisce il giornalista Nicolò Schira, infatti, l'Al Hilal ha aumentato l'offerta al bomber nigeriano proponendo un triennale con opzione per un altro anno a 50 milioni a stagione. Il punto è che il Napoli chiede 180-200 milioni mentre l'unica offerta al momento pervenuta è stata di 120 milioni.

#AlHilal have increase the bid to convince Victor #Osimhen to sign for Saudi’s Club. Ready a salary of €50M/year for 3-seasons with an option for a further year. #Napoli ask €180-200M to sell the striker and have already turned down a bid of €120M for him. #transfers 🇸🇦