Da Milano - Politano in bilico: l'Al Shabab sta provando a convincerlo

Matteo Politano in bilico. Non ha ancora rinnovato con il Napoli e lo tentano dalla Saudi Pro League, il campionato arabo.

Il giornalista Nicolò Schira esperto di mercato ha aggiornato la situazione con un tweet: "Dall'Al Shabab spingono per cercare di convincere Matteo Politano a lasciare Napoli e firmare per loro. Attesi nuovi colloqui nei prossimi giorni con Napoli e l'agente dell'esterno".

