Da Milano - Zielinski verso l’Arabia: offerti al Napoli 25mln, pronto maxi ingaggio

L’Al-Ahli ha presentato un'offerta al Napoli per il cartellino di Piotr Zielinski. Il club saudita sta spingendo per l'acquisto del polacco ed ha offerto al Napoli 25 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto fino al 2026 a 12 milioni all'anno. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

