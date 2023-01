Da Ndombele a Zerbin: quanti azzurri sperano di giocare contro la Cremonese

Saranno tanti i cambi di formazione di Spalletti per la gara di stasera contro la Cremonese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno tanti i cambi di formazione di Spalletti per la gara di stasera contro la Cremonese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, da Ostigard a Ndombele, da Gaetano a Zerbin sono in tanti a sperare di avere un po’ di spazio in più per dimostrare di essere all’altezza di questo napoli europeo. Del resto se questa squadra ha mandato in gol 17 giocatori diversi è proprio perché è capace di costruire gioco prescindendo anche dai protagonisti. E ci terrà a farlo al suo debutto Bereszynski, come i tifosi sperano faccia anche Diego Demme, atteso alla sua ripartenza azzurra.