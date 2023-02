Da Samardzic a Baldanzi: tutti i nomi di Giuntoli per l'estate

Il Napoli lavora già al mercato per i colpi del futuro. Fa diversi nomi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Il Napoli lavora già al mercato per i colpi del futuro. Fa diversi nomi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Adama Traoré, esterno offensivo, classe ‘96, cresciuto al Barça e in scadenza a giugno col Wolverhampton. Così come c’è grande attenzione per altri giovani in crescita e monitorati scrupolosamente. Uno è il centrocampista tedesco dell’Udinese, Lazar Samardzic, classe 2002: potenzialmente può essere un nuovo Zielinski. Un altro prospetto il Napoli se lo ritroverà domani contro a Empoli: Tommaso Baldanzi, 2003, centrocampista offensivo".