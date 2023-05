Da Scalvini a Samardzic: tutti i talenti seguiti dal Napoli

Nonostante l'addio ormai prossimo di Giuntoli, non cambierà la strategia societaria del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'addio ormai prossimo di Giuntoli, non cambierà la strategia societaria del Napoli. Si continua a puntare su giovani di valore come scrive il Corriere dello Sport che ne fa i nomi: "Scalvini è il difensore che piace per un prevedibile dopo Kim; Hojlund e Beto gli attaccanti su cui piombare se Osimhen dovesse volare via; Adama Traore il parametro zero avvistato da mesi. E ancora: il mercato spagnolo è una fonte dalla quale attingere e Yeremi Pino una tentazione come Gabri Veiga. Sul taccuino c’è anche il tedesco Samardzic, 21 anni".