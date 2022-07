Da Udine - Trattativa Deulofeu-Napoli quasi saltata! Pozzo non scende sotto i 18mln

"La trattativa per Deulofeu non è da considerarsi saltata, ma poco ci manca".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra saltare la trattativa tra Udinese e Napoli per Gerard Deulofeu. Così scrive Tuttoudinese: "I partenopei non sono disposti a investire i 18 milioni richiesti. Svariati i tentativi andati a vuoto. Prima il tentativo di inserire una contropartita tecnica, ma Zerbin non è sul mercato e Gaetano sembra seguire la stessa logica (attualmente sembra poter partire solo in prestito secco), poi il rilancio a 16 milioni più bonus, ma già i 18 per i Pozzo rappresentano uno sconto rispetto alla richiesta iniziale. Il Napoli inoltre è ora concentrato sulla sostituzione di Koulibaly e sull'acquisizione di Simeone dall'Hellas Verona come vice Osimhen. La trattativa per Deulofeu non è da considerarsi saltata, ma poco ci manca".

Cosa fara Deulofeu? "Il diez potrebbe guardare alle offerte che arrivano dalla Spagna, club come Betis Siviglia, Real Sociedad e Villarreal, potrebbero avanzare offerte e il ragazzo tornerebbe a giocare le coppe europee (Conference League o Europa League attualmente). Scenari che non sono ghiotti come la Champions League in una delle piazze più calde d'Italia. La permanenza dunque non è da considerarsi impossibile ma anzi, è un'ipotesi realistica".