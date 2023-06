Dal Portogallo - Napoli e Inter su Otavio del Porto! Agente in Italia: clausola favorevole fino al 15 luglio

Israel Oliveira, agente di Otávio, è in Italia per ascoltare i dirigenti di Napoli e Inter, che hanno espresso la volontà di ingaggiare il centrocampista del Porto.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Israel Oliveira, agente di Otávio, è in Italia per ascoltare i dirigenti di Napoli e Inter, che hanno espresso la volontà di ingaggiare il centrocampista del Porto la prossima stagione. La clausola rescissoria del classe '95 è scesa in questo periodo da 60 a 40 milioni di euro e tornerà al valore iniziale solo dopo il 15 luglio, il che rende il valore del nazionale portoghese più appetibile agli eventuali interessati. In quest'ottica, l'agente del giocatore si è recato in Italia per sentire cosa propongono i dirigenti dell'Inter, finalista in Champions, e del Napoli, campione d'Italia.

A riportarlo è il quotidiano sportivo portoghese A Bola.