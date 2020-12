Dall'Argentina: "Svaligiata la cassaforte di Maradona, hanno rubato col defunto nel letto"

Dettagli davvero inquietanti sulle ultime ore di vita di Diego Armando Maradona giungono dall'Argentina. Nel corso di un programma televisivo argentino 'Los Angeles de la Mañana', secondo quanto riportato dal giornale Eltrece, diversi ospiti avrebbero parlato di un presunto furto in casa di Maradona a Nordelta. I ladri avrebbero scassinato la cassaforte dopo che l'ex nemero 10 del Napoli era già deceduto. Addirittura pare che i malviventi si siano introdotti nell’appartamento mentre la leggenda argentino era a letto priva di vita. Sempre la stampa locale, ha affermato che un precedente furto ci sarebbe stato quando Maradona era ricoverato dopo l’operazione al cervello.

Il giornalista Angel De Brito ha dichiarato: “Dicono che gli hanno svuotato la cassaforte“. A confermarlo durante il programma è anche Andrea Taboada: “Si gli hanno rubato tutto“. È intervenuta anche Mariana Brey che ha detto: “Non dirò chi, questo è successo prima, pero una buona fonte mi ha raccontato che il giorno in cui Maradona è morto in questa casa, con il corpo ancora lì, hanno aperto la cassaforte e si sono presi tutto. Maradona stava ancora lì, nel letto“.