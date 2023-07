Dall'Inghilterra - Napoli-Zaha, contatti con gli agenti: folta concorrenza per l'ivoriano

E' ancora incerto il futuro di Wilfried Zaha, esterno d'attacco ivoriano svincolato dal Crystal Palace. Ed Aarons, giornalista di The Guardian, scrive a riguardo su Twitter: "Capisci che Wilfried Zaha dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro quando tornerà dalla luna di miele la prossima settimana. Napoli, Galatasaray e PSG sono stati in contatto con i suoi agenti nei giorni scorsi ma Zaha potrebbe restare al Crystal Palace, che ha offerto un quadriennale da 10 milioni di sterline. Lazio, Fenerbache e Al-Nassr hanno tutti fatto proposte a Zaha, ma capiscono che i primi due sono significativamente inferiori all'affare del Palace. È probabile che il 30enne rifiuterà l’offerta del club saudita della Pro-League che vale l’incredibile cifra di 30 milioni di sterline a stagione, ma un trasferimento in Italia o in Turchia rimane una possibilità nonostante entrambe le offerte esistenti siano significativamente inferiori allo stipendio offerto a Selhurst Park”.

