Dall'Inghilterra - Salta Kim allo United? Irrompe il Newcastle: che può pagare la clausola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non soltanto il Manchester United su Kim min-Jae del Napoli. I Red Devils da oramai diverse settimane sono in testa alla corsa per il centrale coreano, ma secondo talkSPORT nelle ultime ore un altro club di Premier League si sarebbe mosso con una certa consistenza: si tratta del Newcastle, club che in questa stagione ha conquistato l'accesso alla prossima Champions League e che potrebbe presto muoversi per pagare la clausola da circa 45 milioni di euro del giocatore.