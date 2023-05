Dalla Francia - PSG su Luis Enrique: è in cima alla lista per sostituire Galtier

Luis Enrique è uno dei candidati per la panchina del Napoli.

Il Paris Saint-Germain vuole puntare su Luis Enrique per il dopo Galtier. Lo scrive il quotidiano 'Le Parisien' nella sua versione online: il manager spagnolo è oggi in cima alla lista delle preferenze della dirigenza parigina perché - si legge - è abituato a gestire un spogliatoio composto da calciatori di altissimo profilo. Ha inoltre un gioco ben identificabile e non avrebbe problemi nell'orientarsi in uno spogliatoio che parla molto spagnolo come quello dei parigini. Sulle tracce di Luis Enrique c'è anche il Napoli per il post-Spalletti.