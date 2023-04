Dalla Germania - Pressing Bayern per Osimhen! Pronta offerta super per ADL, i dettagli

Il Bayern Monaco cerca un attaccante per la prossima stagione ed è disposto a investire fino a 100 milioni di euro

Il Bayern Monaco cerca un attaccante per la prossima stagione ed è disposto a investire fino a 100 milioni di euro . Cifra che potrebbe garantire l'arrivo di Kolo Muani dall'Eintracht ma i bavaresi - riporta Sky Deutschland - guardano anche alla serie A e in particolare a Victor Osimhen , già passato dalla Bundesliga giovanissimo ma senza incidere (0 gol al Wolfsburg nella stagione 2017-18).

L'attaccante nigeriano del Napoli, sebbene in passato abbia espresso la volontà di misurarsi in futuro con la Premier League, andrebbe di corsa al Bayern ma per convincere De Laurentiis servirebbero 130 milioni più bonus. Uno sforzo che però, se Tuchel chiedesse espressamente il giocatore, la società bavarese potrebbe fare.