Dalla Spagna - Non solo il Napoli, su Tagliafico c'è anche il Barça: i dettagli

Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax, è uno dei nomi accostati negli ultimi giorni al Napoli. Il club partenopeo vuole rinforzare la fascia mancina e punta al prestito dell’esterno dell’Ajax. Tuttavia, stando a quanto riportato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, anche il Barcellona è sulle tracce di Tagliafico. L’dea del club blaugrana è quella di completare un reparto che vede già la presenza di Jordi Alba. Le ultime indiscrezioni indicano che l’Ajax chiede 7-8 milioni di euro per il giocatore che, ricordiamo, ha il contratto in scadenza nel 2023. Su di lui, oltre al Napoli, c’è anche l’interesse in Francia dell’Olympique Marsiglia.