Dalla Spagna - Veiga oggi in Italia, ieri si stavano risolvendo ultime formalità sul contratto

Gabri Veiga dovrebbe arrivare oggi in Italia. Ne sono sicuri in Spagna, con l'inviato del quotidiano Relevo che scrive così su Twitter

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Gabri Veiga dovrebbe arrivare oggi in Italia. Ne sono sicuri in Spagna, con l'inviato del quotidiano Relevo che scrive così su Twitter: "Ieri si stavano risolvendo le ultime formalità del suo contratto. Dopo la cessione di Veiga il Celta Vigo dovrà fare tre acquisti, poi non dovrebbero esserci più cessioni".