Dalla Turchia - Il Napoli piomba su Oosterwolde: prima offerta al Fenerbahce, cifre e dettagli

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non essersi ancora chiuso: a sorpresa spunta il nome di Oosterwolde per la difesa

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non essersi ancora chiuso. Sembra ormai sfumato Nehuen Perez, ma a sorpresa spunta un nuovo nome per la difesa. Come riporta il giornalista e telecronista turco Ertem Sener, gli azzurri stanno spingendo per Jayden Oosterwolde, centrale classe 2001 in forza al Fenerbahce. I colloqui hanno assunto una dimensione seria: l'offerta del Napoli è di 15 milioni di euro, mentre il club turco ne chiede 20, ma la distanza si può colmare. Il procuratore di Oosterwolde è atteso nelle prossime ore nelle sedi del club, per capire la posizione della dirigenza.