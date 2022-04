Dalla Turchia - Il Napoli ripiomba sui centrali del Fenerbaçhe: un osservatore vola a Istanbul

Stando a quanto riportato dal quotidiano turco Sabah gli osservatori azzurri avrebbero messo nel mirino due difensori del Fenerbaçhe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dal quotidiano turco Sabah gli osservatori azzurri avrebbero messo nel mirino due difensori del Fenerbaçhe: il sud coreano Min-Jae Kim e l'ungherese Attila Szalai. Un osservatore del Napoli avrebbe assistito dal vivo all'incontro di Super Liga turca tra il Fenerbaçhe e il Goztepe, che ha visto vincere per 2-0 il club di Istanbul dove militano i due centrali già in passato accostati al Napoli.