Dalla Turchia - Sempre più ai margini, Demme è stato proposto al Fenerbahce

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Fenerbahce è stato proposto Diego Demme, finito ai margini del Napoli, fuori anche dai convocati e quindi dal progetto di Rudi Garcia. Il club azzurro non è riuscito a piazzarlo entro la fine del mercato, ma i tentativi sono ancora in corso in quei paesi in cui la sessione estiva è ancora aperta.

In Turchia il calciomercato è ancora aperto e, secondo quanto riferito dai colleghi di Sporx, il centrocampista italo-tedesco è stato proposto al Fenerbahce. Dopo una serie di valutazioni, però, il club di Istanbul pare che voglia declinare l'offerta, sebbene il giocatore possa trasferirsi a zero o quasi.