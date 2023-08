Datemi una Zeta: l’acquisto bloccato (per ora) dal parere di Garcia

Niente Faraoni. Sembrava tutto fatto, poco meno di un mese fa, per l’arrivo di Davide Faraoni alla corte azzurra.

Alle spalle di Giovanni. È un tema sempre attuale quello del vice Di Lorenzo, che poi ci ha abituati così bene che alla fine si pensa che debba giocarle sempre tutte il capitano. E invece va gestito, considerando la grande mole di partite da giocare e l’intensità che riversa in ogni minuto giocato.

Niente Faraoni. Sembrava tutto fatto, poco meno di un mese fa, per l’arrivo di Davide Faraoni alla corte azzurra. Lui, il castigatore dei sogni Champions del Napoli di Gattuso, pronto a vestire l’azzurro e fungere da alternativa a Di Lorenzo.

Zanoli non molla. E invece, nei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro, Alessandro Zanoli ancora una volta ha dimostrato di poter ritagliarsi uno spazio in questa squadra. Dopo i mesi in prestito alla Sampdoria, e le ottime sensazioni in maglia doria, è riuscito a convincere (almeno per ora) Rudi Garcia sulla possibilità di essere l’alternativa sulla corsia di destra. Una grande occasione per il classe 2000, chiamato al definitivo salto di qualità.

