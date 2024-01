De Laurentiis non si ferma: "Sei acquisti a gennaio per vincere ancora"

TuttoNapoli.net

Sono sei gli acquisti promessi da Aurelio De Laurentiis nelle dichiarazioni del patron riportate dall'edizione napoletana di Repubblica. Se si considerano gli arrivi di Mazzocchi, Traore e Ngonge, dovrebbero essere altri tre gli innesti nelle previsioni del patron.

In basso nella sua prima pagina, la Repubblica (edizione napoletana) dedica un titolo alle parole di De Laurentiis dall’Arabia Saudita, dove il presidente del Napoli ha seguito la squadra per la Supercoppa Italiana: “A gennaio sei acquisti per vincere ancora”, le dichiarazioni del patron riprese dal quotidiano. “È il momento dei fatti, il punto della situazione lo faremo più in là”, le ulteriori parole riportate in apertura.