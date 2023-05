De Maggio: "Palladino stuzzica ADL, è il nome nuovo per la panchina!"

Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, ha dato un annuncio di mercato

Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, ha dato un annuncio di mercato: "De Laurentiis? Magari la decisione sul dopo Spalletti potrebbe essere a sorpresa. Stanno crescendo le quotazioni di Luis Enrique, ma c'è un nome che stuzzica molto il presidente, uno che ogni tanto sorprende. Potrebbe arrivare un altro allenatore alla prima esperienza in Serie A che ha battuto il Napoli come fece Sarri col suo Empoli nel 2015: Raffaele Palladino che ha battuto il Napoli col Monza. E' questo il nome nuovo per la panchina".