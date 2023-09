Demme resterà fuori rosa fino a gennaio, ma spera ancora nei due mercati aperti

Nessuna novità nell'ultimo giorno di mercato per quel che riguarda Diego Demme.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna novità nell'ultimo giorno di mercato per quel che riguarda Diego Demme. Contratto in scadenza nel 2024, 31 anni e un ingaggio di circa 2,3 milioni per l’ultima stagione, ricorda il Corriere dello Sport. A gennaio sarà uno svincolato, insomma, e ci arriverà da fuori rosa se non accadrà qualcosa nei mercati ancora aperti - tipo Arabia e Turchia - o se non risolverà il contratto con il Napoli.