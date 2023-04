Derby posticipato: Questore, Prefetto, Sindaco e ADL hanno ottenuto ciò che volevano

Dopo la decisione di ieri, in attesa dell'ufficialità della Lega, il quotidiano Repubblica scrive

Dopo la decisione di ieri, in attesa dell'ufficialità della Lega, il quotidiano Repubblica scrive: "Alla fine il prefetto Claudio Palomba e con lui il questore Alessandro Giuliano e il sindaco Gaetano Manfredi hanno ottenuto quello che volevano: partita e possibile festa in unico giorno. Tutto concentrato domenica. L’ultimo via libera per il rinvio del derby Napoli-Salernitana è arrivato nel pomeriggio. Il Casms, accogliendo quando scritto nelle relazioni di prefettura, questura e raccogliendo anche i timori del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha espresso il convincimento dell’opportunità dello slittamento del match a domenica".