Derby slitta a domenica? KK: "Arrivata una notizia dalla Prefettura"

Valter De Maggio durante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Valter De Maggio durante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: "Dalla Prefettura di Napoli mi fanno sapere che non esistono notizie ufficiali, non è stato ancora deciso nulla dal Viminale. Non hanno comunicato l'eventuale spostamento del derby Napoli-Salernitana alla domenica, me lo ha detto Claudio Palomba in persona. La decisione potrebbe slittare a questa sera o addirittura a domani".