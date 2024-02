Di Lorenzo a Dazn: "Ci manca qualcosa, ma non per la pressione dei tifosi! Tocca a noi trascinarli..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo il deludente pareggio contro il Genoa è intervenuto al microfono di DAZN

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo il deludente pareggio contro il Genoa è intervenuto al microfono di DAZN: "Manca un po' di continuità all'interno della gara stessa. Facciamo delle frazioni di gioco buone e altre in cui non riusciamo a essere concreti e a sfruttare le occasioni che creiamo".

La sensazione è che abbiate bisogno di uno schiaffo prima di reagire. "Non dovrebbe essere così, non bisogna aspettare un momento di difficoltà per reagire. Oggi siamo partiti abbastanza bene, siamo venuti fuori con qualità. Dopo il gol abbiamo provato a riprenderla, ma il Genoa si è difeso bene. Siamo riusciti fortunatamente a trovare questo pareggio che comunque non ci lascia contenti perché volevamo vincere per inseguire il sogno Champions League".

Manca tranquillità nell'ultimo mese e mezzo soprattutto al Maradona? "Non bisogna pensare a cosa accade fuori dal campo, allo stadio, ma a fare la giocata migliore. In casa non stiamo raccogliendo quello che produciamo, ci sta mancando qualcosa. Non per la pressione dei tifosi, che in questa piazza ci spingono sempre. Ora dobbiamo fare qualcosa noi per riuscire a trascinarli".