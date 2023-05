Di Lorenzo a Dazn: "Gol dedicato a Spalletti? Il mister è stato importantissimo per me e la squadra"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro l’Inter.

Ci racconti il gol?

"Ho trovato spazio sulla trequarti, ho provato a calciare ed è andata bene. Un gol importante per la squadra, volevamo vincere e sono contento".

Cosa c'era nella dedica del gol a Spalletti?

"Il mister è stato importantissimo per me e per la squadra. Mi piace esultare con i miei compagni".

Quanto tenevate a battere l'Inter, finalista di Champions?

"Avevamo parlato del fatto che l'Inter fosse l'unica che non eravamo riusciti a battere. Ci tenevamo e siamo stati contenti".

Vorresti chiudere la carriera al Napoli?

"Sto bene al Napoli, non ci sono problemi".