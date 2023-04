Di Lorenzo a Dazn: "Non ha funzionato quasi niente. Dispiace, ma non cambia nulla"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida di stasera contro il Milan, vinta dai rossoneri per 4-0.

Come ci si spiega una serata così? “ Non ha funzionato quasi niente, dispiace. Non cambia nulla per quanto riguarda il nostro percorso, ma è una sconfitta che fa male ”.

La prossima partita la giocherebbe subito col Milan o va bene avere in mezzo quella con il Lecce? “Tanto arriverà subito dopo, non è troppo in là la partita di Champions. È stata una settimana un po’ particolare con i rientri dalle nazionali… Non è un alibi, ma avere una settimana in più per lavorare aiuta a preparare l’andata di Champions”.

Ti aspettavi un Milan così superiore? “Sicuramente stasera lo sono stati, sappiamo che sono una grande squadra, sono campioni in carica. Sappiamo che hanno grandissimi giocatori con grandissima qualità. È una brutta sconfitta ma guardiamo subito avanti”.