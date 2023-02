Di Lorenzo a Mediaset: "Quarti più vicini? No! In Europa ogni gara va giocata"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria in Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte è intervenuto a Mediaset

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria in Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte è intervenuto al microfono di Mediaset: "Sapevamo che sarebbe stata difficile contro una squadra molto fisica, dovevamo stare attenti alle ripartenze. All'inizio siamo stati contratti, poi abbiamo messo in campo palleggio e qualità e abbiamo fatto un'ottima partita. Le giocate che facciamo le proviamo. Ora siamo contenti della vittoria, poi penseremo al ritorno. Quanti di finale più vicini? No, manca il ritorno e in Europa le partite vanno sempre giocate. Dovremo prepararci bene per Napoli".