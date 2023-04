Di Lorenzo a Prime: “Lo 0-4? Dimenticato. Dispiace per Osi, ma non dipendiamo da lui”

Il capitano parla ad Amazon Prime

TuttoNapoli.net

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video in vista della gara di Champions League degli azzurri contro il Milan: "Si riparte dallo 0-4 o da altro? No, ne abbiamo già parlato tanto di quella partita: ormai è passata, l'abbiamo analizzata col mister ma conterà soprattutto ciò che faremo domani sera. Sarà una partita difficile, contro una grande squadra, però ci siamo preparati al meglio e siamo pronti per scendere in campo".

Cos'è la Champions League per voi ?