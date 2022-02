Di Lorenzo in conferenza: "Servirà coraggio dal basso, loro fortissimi. Su Osimhen e i rigori..."

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona di domani.

Lo stadio sarà gremito, cosa significa per voi?

"Siamo carichi, sappiamo che è una gara importante, finalmente ritroviamo anche il nostro pubblico e siamo pronti, ci siamo preparati bene e non vediamo l'ora di giocare".

Hai subito una botta alla testa, come stai? Ti trovi meglio nella difesa a 3 o da esterno?

"Sto bene, è stato un colpo importante ma sono a disposizione e pronto per giocare. Sono pronto a giocare in ogni modo, vediamo, per me non cambia niente".

Sulla fase offensiva del Barcellona:

"Sappiamo che sono forti, hanno giocatori importanti nell'uno contro uno davanti e dobbiamo essere pronti ai duelli, il calcio va in questa direzione dell'uno contro uno e bisogna accettarli ed essere pronti per limitarli. Dobbiamo vincere quindi dovremo essere anche noi da dietro più propositivi".

Vi siete allenati anche sui rigori? Ti senti pronto eventualmente per calciarlo?

"Non solo adesso, ci alleniamo quasi dopo ogni seduta, siamo pronti ma vogliamo vincerla prima. Se però andrà così, vorrei calciarlo".

Sembra un Napoli un po' in calo contro un Barcellona in grande crescita, che ti aspetti?

"Sarà difficile, l'abbiamo visto già all'andata, il loro possesso ti costringe ad abbassarti e dovremo essere più coraggiosi ed aggressivi per limitarli e poi col pallone dovremo far vedere le nostre armi".

Osimhen all'andata era solo e non trovava nessuno al centro.

"Non deve essere lui a crossare, dovremo accompagnarlo di più come squadra, anche se all'andata abbiamo sofferto il loro palleggio ma dovremo essere più propositivi per vincere e passare. Dovremo dargli più palloni giocabili".

Serve il vostro coraggio nel partire da dietro, quanto servirà da lezione l'andata?

"Li conosciamo di più, ma sapevamo della loro forza, dovremo rischiare di più le giocate per uscire da dietro perché loro sono forti col pallone ma anche quando ti pressano per recuperarla subito, ma dovremo rischiare".

Sui tanti infortuni ed i cambi:

"La partita la prepariamo con tutti i giocatori, non solo con undici, tutti sanno cosa fare in campo quando chiamati in causa e quindi siamo pronti".