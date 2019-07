Di Lorenzo: "Squadra importante, vogliamo vincere! Ecco cosa chiede Ancelotti. Sul numero..."

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, ha rilasciato una intervista a 'Sky' nel corso del ritiro di Dimaro: "Sono contento di essere qui, in questa grande squadra. Stiamo lavorando bene per preparare la nuova stagione. E' una bella emozione essere qui, questa è una bella sfida e darò tutto me stesso. Adesso con Ancelotti ci stiamo conoscendo meglio, essere allenato da lui è una cosa incredibile".

Ora in ritiro arriveranno i campioni. Chi aspetti con maggiore curiosità?

"Un po' tutti, non vedo l'ora di conoscerli per integrarmi ancora meglio nel gruppo".

Con te il Napoli ha fatto un investimento importante, da otto milioni di euro.

"Il mister vuole terzini che sappiano attaccare bene e al contempo difendere. Cercherò di seguire i suoi consigli e quelli di tutto lo staff".

Quale sarà il numero di maglia?

"Credo prenderò il 22, perché il 2 è occupato da Malcuit. Mi piace il numero 2".

Tra un anno cosa immagini?

"La speranza di tutti noi è quello di vincere qualcosa, la società sta allestendo una squadra importante. Sono contento e sono cresciuto tanto, ora sono pronto per affrontare questa nuova sfida".