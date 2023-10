Di Lorenzo sul gesto di Politano: "Certi atteggiamenti vanno evitati, ma ne parleremo tra noi"

Giovanni Di Lorenzo, esterno e capitano del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il ko rimediato oggi contro la Fiorentina.

Giovanni Di Lorenzo, esterno e capitano del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il ko rimediato oggi contro la Fiorentina: "Sicuramente non stiamo riuscendo a dare continuità di risultati e di prestazione, venivamo da due vittorie consecutive in campionato e volevamo la terza per recuperare terreno. Purtroppo non ci siamo riusciti. Ci dispiace che ora c'è la sosta e non è bello arrivarci con una sconfitta, quando torneremo riprendere a lavorare. Sicuramente dobbiamo dare più pressione, davanti avevamo una squadra forte e non siamo riusciti a fare il nostro tipo di gioco".

Oggi è successo un episodio alla sostituzione di Politano.

"Sicuramente dobbiamo evitare certi tipi di atteggiamento, poi in questo momento sicuramente fanno più clamore perché non arrivano i risultati. Bisogna avere rispetto per l'allenatore e per chi entra, ma sono cose che sistemeremo nello spogliatoio tra noi. Sul momento una reazione ci può stare, in questo momento ne stanno succedendo troppe e non va bene".

Lei fa parte del club dei saggi?

"Sì, abbiamo questo gruppo. Se da fuori diamo la sensazione di non essere uniti e che ci siano frizioni non è vero. Sicuramente è un momento delicato perché non stiamo facendo benissimo, stiamo andando sotto il nostro livello per i giocatori che abbiamo in squadra, dobbiamo cercare di stare uniti e di uscite da questa situazione. Adesso abbiamo la sosta e sarebbe stato meglio arrivarci con una vittoria, ma il campionato è lungo e dobbiamo ripartire subito".