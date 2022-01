Dir. ASL Napoli 2: "I tre azzurri in campo perché in bolla e senza contatti esterni"

Intervista al direttore dell'ASL Napoli 2 a Il Mattino: "Zielinski, Rrahmani e Lobotka in campo perché in bolla". Antonio D'Amore ha parlato della presenza in campo dei tre giocatori, inizialmente fermati dall'ASL, nella sfida contro la Juventus.

Ma i tre potevano giocare? "Saranno stati attenti a rispettare tutte le norme, sia quelle sanitarie che quelle del protocollo. Se cioè non hanno avuto contatti esterni. Quindi penso proprio di sì" le sue parole.

E secondo il protocollo attuale i tre possono allenarsi, osservando l'isolamento, e ora rischiano delle sanzioni amministrative: "Saranno fatte delle valutazioni dal dipartimento di prevenzione dopo la relazione del Napoli".