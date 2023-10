Diritti tv a Dazn-Sky, ADL interrompe la conferenza di De Siervo: "Incompetenti, così il calcio morirà!"

"È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà. Sky e DAZN non sono competenti, non fanno bene al calcio italiano".

Nella giornata odierna c'è stata l'Assemblea di Lega che ha assegnato i diritti tv della Serie A ancora a DAZN e Sky dalla stagione 2024/25 alla stagione 2028/29. Come di consueto, al termine dell'assemblea è intervenuto l'amministratore delegato Luigi De Siervo in conferenza stampa, salvo poi essere interrotto da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli è uno degli sconfitti in questa vicenda in quanto avrebbe voluto l'apertura di un canale della Lega a discapito proprio di DAZN e Sky (ha votato contro, 17 sono stati i voti a favore del duo Sky-DAZN) e proprio per questo è intervenuto in maniera dura nel corso della conferenza di De Siervo: "È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà. Sky e DAZN non sono competenti, non fanno bene al calcio italiano", le parole del patron azzurro riportate da Calcio e Finanza.