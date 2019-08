Disastro al Franchi, Massa e Valeri saranno sospesi dopo gli errori di Firenze

Valeri e Massa, gli arbitri di Fiorentina-Napoli, vanno verso la sospensione, almeno per una giornata. I vertici arbitrali, infatti, non li utilizzeranno nel prossimo turno di campionato. Il primo era al Var, il secondo in campo. Tanti gli errori ed episodi dubbi, dai due rigori concessi alla trattenuta di Hysaj su Ribery nel finale. Per questo, scrive Il Mattino, saranno sospeso almeno per novanta minuti.