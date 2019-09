Disastro Koulibaly, da 4 per tutti i giornali: "Figuraccia con Higuain e poi svirgola e fa crollare il Napoli"

Pioggia di 4 per Kalidou Koulibaly, in ritardo evidente di condizione, beffato da Higuain sul secondo gol, posizionato male sul terzo ed autore della svirgolata che ha consegnato i tre punti al Napoli. Per il Corriere della Sera è da 4: "Alla figuraccia del duello con Higuain, aggiunge l'autogol che fa crollare il Napoli", così come per la Gazzetta dello Sport: "Higuain gli segna un gol sotto al naso, alla fine vola per spazzare e fa autogol. La legge di Murphy: se qualcosa va male, può andare peggio". Ed anche per Il Mattino: "Si fa superare da Higuain come un birillo, l'autogol del 91' è il destino che si prende la rivincita".