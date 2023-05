Domenica da incubo per i trasporti: 9km a piedi per inefficienza metro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono passati un po' di giorni ma non si spengono le polemiche per l'emergenza trasporti e le tante difficoltà da parte dei tifosi per raggiungere e tornare dallo stadio. Caos già dalle 10, a 5 ore dall'inizio della partita, per la Linea 2, con Piazza Cavour presa d'assalto da tantissime persone, bambini spaventati, donne in preda al panico. I taxi hanno cominciato a riempirsi. Ma il peggio s'è verificato al ritorno con i problemi a Piazzale Tecchio e Campi Flegrei dove la metro si è fermata subito dopo il novantesimo e migliaia di tifosi in attesa. I fan del calcio uniti a quelli del Comicon.

Molti hanno scelto la Cumana, ma anche lì ci sono state diverse difficoltà, direzione Montesanto. Altri hanno deciso di tornare alla stazione centrale a piedi, 9 chilometri attraversando la Galleria Laziale coi fumogeni degli ultras. Una situazione surreale per una città che a livello organizzativo non si è dimostrata pronta. Napoli è la terza città d'Italia, ma per trasporti è ancora molto indietro.