Doppio acquisto dall'Hellas: affare da 30 mln per Amrabat e Rrahmani

Doppio acquisto dall'Hellas per la prossima estate. L'edizione odierna de 'Il Mattino', spiega come il Napoli sia fortemente interessato ad Amir Rrahmani, centrale dell'Hellas prelevato la scorsa estate dalla Dinamo Zagabria per 2.1 milioni. Per il difensore il Verona chiede 12 milioni, il Napoli parte da una base più bassa, ma "il kosovaro - si legge sul quotidiano - piace per forza con i suoi 192 centimetri, intelligenza tattica e duttilità (centrale a 3 o a 4, ma può esser adattato anche come terzino), oltre che per anagrafe, essendo un classe 94. Il Napoli sta provando a stringere per un'operazione complessiva da fare a gennaio per poco meno di 30 milioni e prendere Amrabat e Rrahmani, lasciandoli in prestito in Veneto fino al termine della stagione.