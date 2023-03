Dov'è finito il tifo del Maradona? Altra gara, altra protesta dei gruppi organizzati

Clima particolare questa sera allo stadio Maradona per Napoli-Lazio

Clima particolare contro la Lazio allo stadio Maradona. Nelle due curve occupate dai tifosi di casa non sono apparsi striscioni né bandiere e anche i cori non sono incessanti come al solito. Da alcune indiscrezioni sembra che i tifosi del Napoli abbiano protestato per il divieto di ingresso nell'impianto di alcuni striscioni, vessilli e bandiere. Lo ha scritto il Corriere dello Sport.