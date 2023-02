Ds Cremonese a Dazn: "Vi racconto il mio esordio con Maradona e quegli 80mila al San Paolo"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese ed ex calciatore del Napoli, prima della sua sfida del cuore è intervenuto al microfono di DAZN

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese ed ex calciatore del Napoli, prima della sua sfida del cuore è intervenuto al microfono di DAZN: "Ho fatto il mio esordio qui a Napoli, con gol-vittoria al 92'. Ricordo quando mister Bianchi mi disse 'Ragazzino, entra' e io quasi quasi non credevo lo dicesse a me. Mi girai verso il pubblico, c'erano 80 mila persona ad incitare, mi sembrava di vivere una favola ma poi subito mi concentrai sul campo e feci una buona partita. Dico lo stesso ai calciatori: concentratevi sulle vostre certezze e non pensate all'esterno, anche perché può essere uno stimolo. Maradona? Con lui tutto era possibile, io lo ringrazio sempre".