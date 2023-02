Ds Empoli: "C'è anche un pezzo della nostra squadra in questo Napoli, è motivo d'orgoglio"

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, è intervenuto prima del match col Napoli al microfono di DAZN parlando dei tanti ex

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, è intervenuto prima del match col Napoli al microfono di DAZN parlando dei tanti ex della squadra toscana che giocano oggi alla corte di Spalletti: "Per tutti noi che rappresentiamo l'Empoli è motivo d'orgoglio. Stanno facendo benissimo e lottando per qualcosa di straordinario, ci sentiamo molto vicini a loro. C'è anche un pezzo di Empoli in questo Napoli".