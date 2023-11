Dubbio Anguissa: oggi colloquio decisivo con Mazzarri, pronto il sostituto

Le sensazioni. Mazzarri si affiderà a quelle per decidere il suo primo Napoli, scrive il quotidiano Repubblica in merito alle scelte di formazione

Le sensazioni. Mazzarri si affiderà a quelle per decidere il suo primo Napoli, scrive il quotidiano Repubblica in merito alle scelte di formazione col dubbio principale che riguarda Anguissa: "L’ho visto soltanto ieri», ha spiegato il tecnico azzurro che scioglierà il dubbio sulla presenza del centrocampista a poche ore dall’inizio: parlerà col giocatore per valutare le sue condizioni e poi prenderà una decisione".

Dipenderà molto da Anguissa: "È uno dei totem del Napoli e soltanto se non dovesse sentirsi al top, allora potrebbero aumentare le chance di Cajuste. Il 24enne svedese finora ha avuto un rendimento discontinuo, quindi contro l’Atalanta sarebbe importante contare su Anguissa, insostituibile in mediana. Per il resto Mazzarri non farà particolari esperimenti".