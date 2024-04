E non era meglio Diego?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme in stagione ha disputato appena 73 minuti in Serie A con la maglia del Napoli, giocando 13 minuti contro la Salernitana al Maradona e 60 nella trasferta in piena emergenza sul campo della Lazio. Nonostante fosse da tempo lontano dai riflettori, e messo ai margini della squadra, il classe ’91 ha sempre mostrato grande attaccamento e professionalità.

A gennaio, per inserire il nuovo acquisto Leander Dendoncker (21 minuti disputati sino a qui), il club aveva deciso di mettere l’ex centrocampista del Lipsia fuori dalla lista del campionato oltre che da quella Champions, escludendolo dunque da tutte le competizioni. Alla luce del rendimento del belga preso dall’Aston Villa, ma il discorso potrebbe allargarsi pure al deludente Cajuste, viene da chiederesi: ma non sarebbe stato meglio tenersi Demme e puntare su di lui?