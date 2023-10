E ora quale sarà l'altra frase che verrà usata per Natan?

Conferme dopo conferme. "Sì ma aspettiamo il Real Madrid" diceva qualcuno per giustificare il voto sospeso sulle prestazioni contro Udinese e Lecce

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Conferme dopo conferme. "Sì ma aspettiamo il Real Madrid" diceva qualcuno per giustificare il voto sospeso sulle prestazioni contro Udinese e Lecce di Natan. Invece il difensore brasiliano si è ripetuto anche contro gli spagnoli. Prova sontuosa dell'ex Bragantino autore solo di qualche leggera sbavatura di reparto, mai singola, come in occasione dei gol del Real Madrid (i primi due, il secondo soprattutto).

Per il resto Natan è stato preciso, pulito, attento, bravo di testa e anche di personalità con qualche sortita offensiva che avrebbe meritato miglior sorte. Senza strafare, non avendo lo strapotere fisico di Kim o Koulibaly, Natan si sta ritagliando il suo spazio in squadra.