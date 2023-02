Eintracht, Glasner: “Abbiamo visionato tante ore del Napoli e abbiamo un’idea. Su Rode…”

Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato dopo la vittoria in Bundesliga contro il Werder Brema

Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato dopo la vittoria in Bundesliga contro il Werder Brema: "Rode? L'indisponibilità è arrivata durante la notte. Se un'infezione arriva rapidamente, passa rapidamente. Lo speriamo ovviamente e faremo tutto il possibile per averlo sano martedì. In caso contrario abbiamo altri giocatori che possono far bene. Sarà una grande serata contro una squadra davvero molto buona. Abbiamo visto molte ore il Napoli ed abbiamo un'idea sulla carta. Faremo di tutto per uscire dal campo vincenti".