Eintracht, Tuta: “Napoli fortissimo in attacco, ma sappiamo di poter fare una buona gara”

Tuta, difensore centrale dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato una intervista al sito ufficiale del club tedesco in vista della sfida di Champions contro il Napoli: "Sappiamo che l'attacco del Napoli è fortissimo. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e migliorare ogni dettaglio di noi stessi. Siamo consapevoli che gli azzurri portano con sé molta qualità. Ma abbiamo anche messo a segno una buona prestazione contro il Bayern, ad esempio, e loro non hanno avuto molte occasioni per segnare. Sappiamo di poter passare il turno. Nei giorni che precedono la partita dobbiamo rimanere concentrati. Sappiamo di poter fare una buona gara".